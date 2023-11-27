Маркарова (Бурда) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1986
Отец: Бурда Николай
Мать: Бурда Елена
Бракосочетание
23.08.2008
Муж: Маркаров Алексей
Калуга (Бабынинский ЗАГС)
Рождение ребёнка
22.11.2011
Дочь: Маргарита
Отец ребёнка: Маркаров Алексей
г.Калуга
Рождение ребёнка
20.02.2019
Сын: Маркаров Степан
Отец ребёнка: Маркаров Алексей
г.Калуга
Место жительства
Неизвестно