Маркарова (Бурда) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркарова (Бурда) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1986

Отец: Бурда Николай

Мать: Бурда Елена

Бракосочетание
23.08.2008

Муж: Маркаров Алексей

Калуга (Бабынинский ЗАГС)
Рождение ребёнка
22.11.2011

Дочь: Маргарита

Отец ребёнка: Маркаров Алексей

г.Калуга
Рождение ребёнка
20.02.2019

Сын: Маркаров Степан

Отец ребёнка: Маркаров Алексей

г.Калуга
Место жительства
Неизвестно
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