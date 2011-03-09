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Ронжина Дарья Александровна
Ронжина Дарья Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.03.2011
Пол
Женский
Отец
Ронжин Александр Викторович
Мать
Ронжина Елена Викторовна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2011
Отец:
Ронжин Александр Викторович
Мать:
Ронжина Елена Викторовна
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