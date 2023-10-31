Черкашин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашин Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черкашин Николай

Мать: Назарова Татьяна Павловна

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