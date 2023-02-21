Коротков Алексей Васильевич
Место рожденияКостромская губерния
Дата рождения1906
Дата смерти16.03.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губерния
Место жительства
По 1922
Шишкино, Шишкинская волость, Костромской уезд
Место жительства
С 1923 по 1924
Место жительства
С 1924 по 1925
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1925 по 1926
Буйский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1926 по 1928
Место жительства
С 1941
Армянская ССР
Смерть
16.03.1945
Место жительства
По 1945
Таджикская ССР