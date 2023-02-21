Коротков Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротков Алексей Васильевич

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Место рождения

Костромская губерния

Дата рождения

1906

Дата смерти

16.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния
Место жительства
По 1922
Шишкино, Шишкинская волость, Костромской уезд
Место жительства
С 1923 по 1924
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1924 по 1925
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1925 по 1926
Буйский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1926 по 1928
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1941
Армянская ССР
Смерть
16.03.1945
Место жительства
По 1945
Таджикская ССР
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