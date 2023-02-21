Джамалутдинов Джамалутдин Кагирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джамалутдинов Джамалутдин Кагирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Джамалутдинов Кагир

Мать: Юсупаева Хадижат Юсупаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алыпкачева Хадижат Джамалутдиновна

Мать ребёнка: Юсупаева Майсарат Юсупаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макашарипова Наида Джамалутдиновна

Мать ребёнка: Юсупаева Майсарат Юсупаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юсупаева Майсарат Юсупаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нурбагандова Заира Джамалутдиновна

Мать ребёнка: Юсупаева Майсарат Юсупаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джамалутдинов Кагир Джамалутдинович

Мать ребёнка: Юсупаева Майсарат Юсупаевна

Смерть
Неизвестно
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