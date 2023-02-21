Джамалутдинов Джамалутдин Кагирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Джамалутдинов Кагир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алыпкачева Хадижат Джамалутдиновна
Мать ребёнка: Юсупаева Майсарат Юсупаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макашарипова Наида Джамалутдиновна
Мать ребёнка: Юсупаева Майсарат Юсупаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нурбагандова Заира Джамалутдиновна
Мать ребёнка: Юсупаева Майсарат Юсупаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джамалутдинов Кагир Джамалутдинович
Мать ребёнка: Юсупаева Майсарат Юсупаевна
Смерть
Неизвестно