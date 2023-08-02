Таскаева (Конева) Мария Агафангеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таскаева (Конева) Мария Агафангеловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1916

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1916

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таскаев Ельпетифор Анемподистович

Рождение ребёнка
18.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таскаев Ельпетифор Анемподистович

Рождение ребёнка
23.11.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таскаев Ельпетифор Анемподистович

Рождение ребёнка
21.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таскаев Ельпетифор Анемподистович

Рождение ребёнка
10.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таскаев Ельпетифор Анемподистович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таскаев Ельпетифор Анемподистович

Смерть
1996
Новопавловка, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край
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