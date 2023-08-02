Таскаева (Конева) Мария Агафангеловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1916
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1938
Рождение ребёнка
18.10.1940
Рождение ребёнка
23.11.1942
Рождение ребёнка
21.03.1948
Рождение ребёнка
10.07.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996
Новопавловка, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край