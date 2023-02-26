Никитина (Никитина) Елена Андреевна
Место рожденияд.Ваулино Можайского р-она Московской обл.
Дата рождения1911
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Гвоздев Андрей
д.Ваулино Можайского р-она Московской обл.
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Гурнович Галина
Отец ребёнка: Саранцев Дмитрий Платонович
д.Алексино Рузского р-она Московской облю
Рождение ребёнка
31.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саранцев Дмитрий Платонович
д.Алексино Рузского р-она Московской облю
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саранцев Михаил
Отец ребёнка: Саранцев Дмитрий Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саранцев Дмитрий Платонович
Смерть
1994