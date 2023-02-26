Никитина (Никитина) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Никитина) Елена Андреевна

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Место рождения

д.Ваулино Можайского р-она Московской обл.

Дата рождения

1911

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Мать

1889 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Гвоздев Андрей

Мать: Гвоздева Дарья Васильевна

д.Ваулино Можайского р-она Московской обл.
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Гурнович Галина

Отец ребёнка: Саранцев Дмитрий Платонович

д.Алексино Рузского р-она Московской облю
Рождение ребёнка
31.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саранцев Дмитрий Платонович

д.Алексино Рузского р-она Московской облю
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саранцев Михаил

Отец ребёнка: Саранцев Дмитрий Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саранцев Дмитрий Платонович

Смерть
1994
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