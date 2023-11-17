Кононов Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти08.04.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кононова Анастасия Евграфовна
Рождение ребёнка
03.11.1935
Дочь: Перфилова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Кононова Анастасия Евграфовна
Смерть
08.04.1944