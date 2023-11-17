Кононов Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононов Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

08.04.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1935 г.р.

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кононова Анастасия Евграфовна

Рождение ребёнка
03.11.1935

Дочь: Перфилова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Кононова Анастасия Евграфовна

Смерть
08.04.1944
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