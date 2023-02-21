Буреев Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смерти14.10.1871 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1838 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
14.10.1871 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от простуды
Похороны
18.10.1871 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан