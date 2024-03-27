(Мухамадеева) Мафтуха
Место рожденияБольшое Мереткозино (Старо- Барышевской) Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Дата рождения1871
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Большое Мереткозино (Старо- Барышевской) Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
25.11.1897
Сын: Миннизянов Камартдин
Отец ребёнка: Абдрафиков Миннизян
Большое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
30.10.1899
Сын: Миннизянов Галяутдин Орден Ленина
Отец ребёнка: Абдрафиков Миннизян
Большое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Нурлыбанат
Отец ребёнка: Абдрафиков Миннизян
д. Б. Мереткозино, Татарская АССР
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Минлизиган
Отец ребёнка: Абдрафиков Миннизян
д. Б. Мереткозино, Татарская АССР
Рождение ребёнка
05.11.1906
Сын: Рафиков Садретдин Конюх Миннизянов
Отец ребёнка: Абдрафиков Миннизян
Большое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Вафина Марзия
Отец ребёнка: Абдрафиков Миннизян
Большое Мереткозино (Старо- Барышевской) Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдрафиков Миннизян
Смерть
1955
Большое Мереткозино (Старо- Барышевской) Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии