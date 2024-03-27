(Мухамадеева) Мафтуха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мухамадеева) Мафтуха

Место рождения

Большое Мереткозино (Старо- Барышевской) Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

1871

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Мереткозино (Старо- Барышевской) Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
25.11.1897

Сын: Миннизянов Камартдин

Отец ребёнка: Абдрафиков Миннизян

Большое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
30.10.1899

Сын: Миннизянов Галяутдин Орден Ленина

Отец ребёнка: Абдрафиков Миннизян

Большое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Нурлыбанат

Отец ребёнка: Абдрафиков Миннизян

д. Б. Мереткозино, Татарская АССР
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Минлизиган

Отец ребёнка: Абдрафиков Миннизян

д. Б. Мереткозино, Татарская АССР
Рождение ребёнка
05.11.1906

Сын: Рафиков Садретдин Конюх Миннизянов

Отец ребёнка: Абдрафиков Миннизян

Большое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Вафина Марзия

Отец ребёнка: Абдрафиков Миннизян

Большое Мереткозино (Старо- Барышевской) Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдрафиков Миннизян

Смерть
1955
Большое Мереткозино (Старо- Барышевской) Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
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