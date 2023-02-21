Екатерина Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Кондратий Григорьев
Рождение ребёнка
1803
Сын: Поликарп Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Григорьев
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Евдокия Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратий Григорьев
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Григорьев
Смерть
Неизвестно