Екатерина Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Павлов Архип Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Григорьев

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Поликарп Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Григорьев

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Евдокия Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратий Григорьев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Григорьев

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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