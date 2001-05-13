Генералова (Чеботарева) Лидия Назаровна
Место рожденияХ. Выездинский Кременского юрта Усть - Медведицкого округа Донской области(х. ВыездинскиФроловский район Волгоградская область)й
Дата рождения17.11.1924
Дата смерти13.05.2001
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1924
Х. Выездинский Кременского юрта Усть - Медведицкого округа Донской области(х. ВыездинскиФроловский район Волгоградская область)й
Бракосочетание
1945
х. Выездинский Логовского района Сталинградской области(х. Выездинский Фроловского района Волгоградской области)и
Рождение ребёнка
1946
Сын: Генералов Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Генералов Тимофей Васильевич
х. Выездинский Логовского района Сталинградской области( х. Выездинский Фроловского района Волгоградской области)
Рождение ребёнка
15.03.1951
Дочь: Фалькина (Генералова) Ираида Тимофеевна
Отец ребёнка: Генералов Тимофей Васильевич
х. Выездинский Логовского района Сталинградской области (х. Выездинский Фроловский район Волгоградская область)
Бракосочетание
1962
х. Выездинский Фроловского района Волгоградская область.
Рождение ребёнка
27.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоров Николай Георгиевич
х. Выездинский Фроловского района Волгоградская область
Смерть
13.05.2001
х. Выездинский Фроловского района Волгоградской области