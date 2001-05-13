Генералова (Чеботарева) Лидия Назаровна 17.11.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Генералова (Чеботарева) Лидия Назаровна

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Место рождения

Х. Выездинский Кременского юрта Усть - Медведицкого округа Донской области(х. ВыездинскиФроловский район Волгоградская область)й

Дата рождения

17.11.1924

Дата смерти

13.05.2001

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1924

Отец: Чеботарев Назар Климанов

Мать: Чеботарева (Брунилина) Раиса Прохоровна

Х. Выездинский Кременского юрта Усть - Медведицкого округа Донской области(х. ВыездинскиФроловский район Волгоградская область)й
Бракосочетание
1945

Муж: Генералов Тимофей Васильевич

х. Выездинский Логовского района Сталинградской области(х. Выездинский Фроловского района Волгоградской области)и
Рождение ребёнка
1946

Сын: Генералов Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Генералов Тимофей Васильевич

х. Выездинский Логовского района Сталинградской области( х. Выездинский Фроловского района Волгоградской области)
Рождение ребёнка
15.03.1951

Дочь: Фалькина (Генералова) Ираида Тимофеевна

Отец ребёнка: Генералов Тимофей Васильевич

х. Выездинский Логовского района Сталинградской области (х. Выездинский Фроловский район Волгоградская область)
Бракосочетание
1962

Муж: Федоров Николай Георгиевич

х. Выездинский Фроловского района Волгоградская область.
Рождение ребёнка
27.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Николай Георгиевич

х. Выездинский Фроловского района Волгоградская область
Смерть
13.05.2001
х. Выездинский Фроловского района Волгоградской области

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