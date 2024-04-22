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Кабанов Иван Сергеевич

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

12.11.1908 ст.

Дата смерти

08.09.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1908 ст.

Отец: Кабанов Сергей Иванович

Мать: Кабанова Татьяна Михайловна

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
13.11.1908 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
08.09.1914 ст.
Рузская Городская Земская больница, г. Руза
Причина смерти: от дифтерии зева
Похороны
09.09.1914 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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