Кабанов Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1908 ст.
Дата смерти08.09.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1908 ст.
Крещение
13.11.1908 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.09.1914 ст.
Рузская Городская Земская больница, г. Руза
Причина смерти: от дифтерии зева
Похороны
09.09.1914 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя