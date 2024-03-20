Иващенко Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИващенко Владимир Иванович

Иващенко Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Иващенко Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иващенко Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Иващенко Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иващенко Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иващенко Павел Владимирович

Мать ребёнка: - - -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иващенко Галина Владимировна

Мать ребёнка: - - -

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - - -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивашко Неля Иосифовна

Смерть
2009
С.Большое-Ремонтное. Ремонтненский район. Ростовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close