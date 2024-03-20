Иващенко Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти2009
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Иващенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иващенко Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Иващенко Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иващенко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иващенко Павел Владимирович
Мать ребёнка: - - -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иващенко Галина Владимировна
Мать ребёнка: - - -
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: - - -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ивашко Неля Иосифовна
Смерть
2009
С.Большое-Ремонтное. Ремонтненский район. Ростовская область