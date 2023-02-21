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Афанасьев Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Тукаевский район, село Красные Челны

Дата рождения

1873

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Афанасьев Василий

Мать: не указана

Тукаевский район, село Красные Челны
Рождение ребёнка
19.10.1913

Дочь: Липнягова, Немерцева Таисия Дмитриевна

Мать ребёнка: Афанасьева Клавдия Никитична

Набережные Челны
Рождение ребёнка
29.03.1926

Сын: Афанасьев, Липнягов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Афанасьева Клавдия Никитична

Эмиграция
23.04.1930
Тукаевский район, с Красные Челны
репрессирован, приговор - высылка в Хабаровский край
Эмиграция
04.04.1998
Республика Татарстан
Реабилитирован
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Клавдия Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
зажиточный крестьянин
Смерть
1932
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