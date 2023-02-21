Афанасьев Дмитрий Васильевич
Место рожденияТукаевский район, село Красные Челны
Дата рождения1873
Дата смерти1932
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Афанасьев Василий
Мать: не указана
Тукаевский район, село Красные Челны
Рождение ребёнка
19.10.1913
Дочь: Липнягова, Немерцева Таисия Дмитриевна
Мать ребёнка: Афанасьева Клавдия Никитична
Набережные Челны
Рождение ребёнка
29.03.1926
Сын: Афанасьев, Липнягов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Афанасьева Клавдия Никитична
Эмиграция
23.04.1930
Тукаевский район, с Красные Челны
репрессирован, приговор - высылка в Хабаровский край
Эмиграция
04.04.1998
Республика Татарстан
Реабилитирован
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
зажиточный крестьянин
Смерть
1932