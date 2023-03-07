Сыкчин Игнатий (Игнашка) Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСыкчин Игнатий (Игнашка) Алексеев

Сыкчин Игнатий (Игнашка) Алексеев

avatar

Место рождения

поч. Василия Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1637

Дата смерти

После 1691

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1637

Отец: Сыкчин Алексей (Алешка) Васильев

Мать: не указана

поч. Василия Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Сыкчин Козьма (Коземка) Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Сыкчин Герасим (Гаранка) Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1691
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close