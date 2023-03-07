Сыкчин Игнатий (Игнашка) Алексеев
Место рожденияпоч. Василия Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1637
Дата смертиПосле 1691
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1637
Отец: Сыкчин Алексей (Алешка) Васильев
Мать: не указана
поч. Василия Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Сыкчин Козьма (Коземка) Игнатьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1672
Сын: Сыкчин Герасим (Гаранка) Игнатьев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1691