Шарапова Агафья Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Васса Иудовна
Отец ребёнка: Шарапов Галактион Ильич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Агафья Галактионовна
Отец ребёнка: Шарапов Галактион Ильич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Шарапов Симеон Галактионович
Отец ребёнка: Шарапов Галактион Ильич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Шарапов Михайло Галактионович
Отец ребёнка: Шарапов Галактион Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно