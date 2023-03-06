Шарапова Агафья Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова Агафья Власовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Васса Иудовна

Отец ребёнка: Шарапов Галактион Ильич

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Агафья Галактионовна

Отец ребёнка: Шарапов Галактион Ильич

Рождение ребёнка
1759

Сын: Шарапов Симеон Галактионович

Отец ребёнка: Шарапов Галактион Ильич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Шарапов Михайло Галактионович

Отец ребёнка: Шарапов Галактион Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарапов Галактион Ильич

Смерть
Неизвестно
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