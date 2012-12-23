Моисеева Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.2012

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.2012

Отец: Моисеев Андрей Петрович

Мать: Моисеева Татьяна

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