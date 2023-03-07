Аксинья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Ошурков Федор Павлович

Мать: Ошуркова Наталья Каллистратовна

Смерть
1931
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