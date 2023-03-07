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Аксинья Федоровна
Аксинья Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1931
Дата смерти
1931
Пол
Женский
Отец
Ошурков Федор Павлович
1885 г.р.
Мать
Ошуркова (Ошуркова) Наталья Каллистратовна
1887 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Ошурков Федор Павлович
Мать:
Ошуркова Наталья Каллистратовна
Смерть
1931
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