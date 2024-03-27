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(Ахметова) Нургаян

Место рождения

д.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

1902 г.р.
1905 г.р.
1908 г.р.
1913 г.р.
1917 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусниев Хасанзян

Рождение ребёнка
1902

Сын: Хусниева Марзия

Отец ребёнка: Хусниев Хасанзян

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1905

Сын: Хусниев Сабиржан

Отец ребёнка: Хусниев Хасанзян

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Хусниева) Разия

Отец ребёнка: Хусниев Хасанзян

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1913

Сын: Хусниев Шарифзян

Отец ребёнка: Хусниев Хасанзян

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Хусниева) Рашида

Отец ребёнка: Хусниев Хасанзян

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусниев Хасанзян

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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