(Ахметова) Нургаян
Место рожденияд.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хусниев Хасанзян
Рождение ребёнка
1902
Сын: Хусниева Марзия
Отец ребёнка: Хусниев Хасанзян
Рождение ребёнка
1905
Сын: Хусниев Сабиржан
Отец ребёнка: Хусниев Хасанзян
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Хусниева) Разия
Отец ребёнка: Хусниев Хасанзян
Рождение ребёнка
1913
Сын: Хусниев Шарифзян
Отец ребёнка: Хусниев Хасанзян
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Хусниева) Рашида
Отец ребёнка: Хусниев Хасанзян
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хусниев Хасанзян
Смерть
Неизвестно