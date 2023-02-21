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Молчанов Феврония Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Рождение ребёнка
1679

Сын: Молчанов Игнатий Абросимов

Отец ребёнка: Молчанов Абросим Лукьянов

РГАДА ф.350 оп.2 д.983 РС ефремовского уезда 1721 об утаенных
Рождение ребёнка
1691

Сын: Молчанов Григорий Абросимов

Отец ребёнка: Молчанов Абросим Лукьянов

РГАДА ф.350 оп.2 д.983 РС ефремовского уезда 1721 об утаенных
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Анисей Абросимов

Отец ребёнка: Молчанов Абросим Лукьянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Абросим Лукьянов

РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Смерть
Неизвестно
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