Молчанов Феврония Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: не указан
Мать: не указана
РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Рождение ребёнка
1679
Сын: Молчанов Игнатий Абросимов
Отец ребёнка: Молчанов Абросим Лукьянов
РГАДА ф.350 оп.2 д.983 РС ефремовского уезда 1721 об утаенных
Рождение ребёнка
1691
Сын: Молчанов Григорий Абросимов
Отец ребёнка: Молчанов Абросим Лукьянов
РГАДА ф.350 оп.2 д.983 РС ефремовского уезда 1721 об утаенных
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молчанов Анисей Абросимов
Отец ребёнка: Молчанов Абросим Лукьянов
Бракосочетание
Неизвестно
РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Смерть
Неизвестно