Кармашова Татьяна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кармашова Татьяна Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Кармашов Василий Данилов

Отец ребёнка: Кармашов Данила Никифоров

Рождение ребёнка
1881

Сын: Кармашов Стефан Данилов

Отец ребёнка: Кармашов Данила Никифоров

Рождение ребёнка
1885

Сын: Кармашов Иоанн Данилов

Отец ребёнка: Кармашов Данила Никифоров

Работа или профессия
Неизвестно
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