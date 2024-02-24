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Сусоев Сергей Борисович

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Сусоев Борис ОтецБорисовичей

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
12.05.1917

Жена: Сусоева (Афанаскина) Татьяна Флоровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 61 12 5 1917 Сусоев Сергей Борисович 21 Алексеевка 1 1896 Афанаскина Татьяна Флоровна 21 Алексеевка 1 1896 Алексеевка крестьянин Афанаскин Алексей Ефимович Алексеевка крестьяни... Показать все
Смерть
Неизвестно

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