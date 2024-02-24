Сусоев Сергей Борисович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Сусоев Борис ОтецБорисовичей
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1917
Есть метрика о свадьбе. 61 12 5 1917 Сусоев Сергей Борисович 21 Алексеевка 1 1896 Афанаскина Татьяна Флоровна 21 Алексеевка 1 1896 Алексеевка крестьянин Афанаскин Алексей Ефимович Алексеевка крестьяни... Показать все
Смерть
Неизвестно