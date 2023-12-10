Трещина Ирина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трещина Ирина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Зажогина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Семенов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
10.12.1947

Сын: Семенов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Семенов Владимир Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Владимир Васильевич

Смерть
Неизвестно
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