Трещина Ирина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Зажогина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Семенов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
10.12.1947
Сын: Семенов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Семенов Владимир Васильевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно