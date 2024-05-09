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Белова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1892

Муж: Белов Никифор Петрович

Рождение ребёнка
16.03.1895

Дочь: Белова Дарья Никифоровна

Отец ребёнка: Белов Никифор Петрович

Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.07.1897

Сын: Белов Роман Никифорович

Отец ребёнка: Белов Никифор Петрович

Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.08.1898

Дочь: Белова Ульяна Никифоровна

Отец ребёнка: Белов Никифор Петрович

Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

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