Белова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
16.03.1895
Дочь: Белова Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Белов Никифор Петрович
Рождение ребёнка
18.07.1897
Отец ребёнка: Белов Никифор Петрович
Рождение ребёнка
11.08.1898
Дочь: Белова Ульяна Никифоровна
Отец ребёнка: Белов Никифор Петрович
Смерть
Неизвестно