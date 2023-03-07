Любаева (Серединова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любаева (Серединова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Серединов Василий

Мать: Серединова Мария

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Арсеньева Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Любаев Григорий Алексеевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любаев Григорий Алексеевич

Смерть
2002
Яманцуг, Приволжский муниципальный район, Астраханская область
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