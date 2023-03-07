Любаева (Серединова) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти2002
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Серединов Василий
Мать: Серединова Мария
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Арсеньева Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Любаев Григорий Алексеевич
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2002
Яманцуг, Приволжский муниципальный район, Астраханская область