Молодикова (Буря) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодикова (Буря) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1959

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1936 г.р.

Муж

1955 г.р.

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1959

Отец: Буря Иван Иванович

Мать: Буря Екатерина

Рождение ребёнка
12.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молодиков Алексей Иванович

г. Донецк УССР
Рождение ребёнка
12.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молодиков Алексей Иванович

Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молодиков Алексей Иванович

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