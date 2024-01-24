Молодикова (Буря) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1959
Отец: Буря Иван Иванович
Мать: Буря Екатерина
Рождение ребёнка
12.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Молодиков Алексей Иванович
г. Донецк УССР
Рождение ребёнка
12.06.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Молодиков Алексей Иванович
Украина
Бракосочетание
Неизвестно