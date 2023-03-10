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Понтилеев Иван Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1880

Дата смерти

30.08.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1880

Отец: Понтилеев Абрам Кондратович

Мать: Понтилеева Евдокия Трофимовна

Бракосочетание
12.10.1898

Жена: Пантелеева Мария Козьмина

Рождение ребёнка
12.04.1905

Сын: Пантелеев Василий Иванович

Мать ребёнка: Пантелеева Мария Козьмина

Восприемники:Иван Антонов Тренюшкин и Александра Акифьевна Пантелеева
Рождение ребёнка
18.01.1907

Сын: Пантелеев Максим Иваныч

Мать ребёнка: Пантелеева Мария Козьмина

Рождение ребёнка
01.06.1908

Сын: Пантелеев Константин Иванович

Мать ребёнка: Пантелеева Мария Козьмина

Рождение ребёнка
11.02.1911

Сын: Пантелеев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Пантелеева Мария Козьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пантелеева Дарья Ивановна

Смерть
30.08.1915
умер от ран
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