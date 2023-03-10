Понтилеев Иван Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1880
Дата смерти30.08.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1880
Бракосочетание
12.10.1898
Рождение ребёнка
12.04.1905
Сын: Пантелеев Василий Иванович
Мать ребёнка: Пантелеева Мария Козьмина
Восприемники:Иван Антонов Тренюшкин и Александра Акифьевна Пантелеева
Рождение ребёнка
18.01.1907
Мать ребёнка: Пантелеева Мария Козьмина
Рождение ребёнка
01.06.1908
Сын: Пантелеев Константин Иванович
Мать ребёнка: Пантелеева Мария Козьмина
Рождение ребёнка
11.02.1911
Сын: Пантелеев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Пантелеева Мария Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.08.1915
умер от ран