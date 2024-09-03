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Ураков Леонид Андреев

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

22.08.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1907 ст.

Отец: Ураков Андрей Федотов

Мать: Уракова (Овечкина) Евдокия Петрова

МК 1907 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 352об-353, №80)
Крещение
23.08.1907 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник - брат отцу младенца Иван Федотов Ураков. МК 1907 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 352об-353, №80)
Смерть
Неизвестно

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