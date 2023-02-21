Полякова (Мандич) Светлана Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.01.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мандич Евгений Федорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.02.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поляков Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1937