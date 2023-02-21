Полякова (Мандич) Светлана Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Мандич) Светлана Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.01.1937

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мандич Евгений Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Николай Александрович

Смерть
30.01.1937
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