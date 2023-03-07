Бабушкина Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина Надежда Васильевна

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

14.03.1915

Дата смерти

27.06.1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1915
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1932
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.06.1936
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Место жительства
По 1936
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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