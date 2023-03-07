Бабушкина Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.03.1915
Дата смерти27.06.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1915
Место жительства
С 1932
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.06.1936
Место жительства
По 1936