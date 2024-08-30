Алешин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти06.08.1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Алешин Андрей Васильевич
Мать: Алешина Елена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алешина Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Алешин Иван Иванович
Мать ребёнка: Алешина Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Алешина Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Алешин Иван Иванович
Мать ребёнка: Алешина Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Алешина Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Алешина Агафья Матвеевна