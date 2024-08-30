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Алешин Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

06.08.1816

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Алешин Андрей Васильевич

Мать: Алешина Елена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алешина Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Алешин Иван Иванович

Мать ребёнка: Алешина Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Алешин Степан Иванович

Мать ребёнка: Алешина Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Алешин Иван Иванович

Мать ребёнка: Алешина Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Алешин Василий Иванович

Мать ребёнка: Алешина Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Алешин Василий Иванович

Мать ребёнка: Алешина Агафья Матвеевна

Смерть
06.08.1816

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