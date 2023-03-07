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Шаронов Леонид

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.09.1944

Сын: Шаронов Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Шаронова Екатерина Алексеевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.01.1955

Сын: Шаронов Юрий Леонидович

Мать ребёнка: Шаронова Екатерина Алексеевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаронова Екатерина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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