Шаронов Леонид
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1944
Сын: Шаронов Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Шаронова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
28.01.1955
Мать ребёнка: Шаронова Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно