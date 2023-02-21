Пахомова (Чумерина) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова (Чумерина) Зинаида Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1944

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1944

Отец: Чумерин Петр Алексеевич

Мать: Чумерина Александра Федоровна

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