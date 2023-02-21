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Пахомова (Чумерина) Зинаида Петровна
Пахомова (Чумерина) Зинаида Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.12.1944
Пол
Женский
Отец
Чумерин Петр Алексеевич
Мать
Чумерина Александра Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1944
Отец:
Чумерин Петр Алексеевич
Мать:
Чумерина Александра Федоровна
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