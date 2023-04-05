Сазонов Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сазонова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
07.01.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сазонова Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно