Сазонов Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонов Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1990 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сазонова Наталья Владимировна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
07.01.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сазонова Наталья Владимировна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Наталья Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
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