(Матвеева) Татьяна Степановна
Место рожденияпоч. Пивоваровский, Тахтинская волость, Оборочный стан, Орловский уезд
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Матвеев Степан
Мать: не указана
поч. Пивоваровский, Тахтинская волость, Оборочный стан, Орловский уезд
Рождение ребёнка
1755
Сын: Баранов Осип
Отец ребёнка: Баранов Карп Павлович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Стефанида Карповна
Отец ребёнка: Баранов Карп Павлович
Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно