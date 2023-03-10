(Матвеева) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Матвеева) Татьяна Степановна

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Место рождения

поч. Пивоваровский, Тахтинская волость, Оборочный стан, Орловский уезд

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Матвеев Степан

Мать: не указана

поч. Пивоваровский, Тахтинская волость, Оборочный стан, Орловский уезд
Рождение ребёнка
1755

Сын: Баранов Осип

Отец ребёнка: Баранов Карп Павлович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Стефанида Карповна

Отец ребёнка: Баранов Карп Павлович

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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