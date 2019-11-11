Валюх Степан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалюх Степан Алексеевич

Валюх Степан Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.2019

Отец: Валюх Алексей Сергеевич

Мать: Серова Екатерина Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close