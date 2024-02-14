Багаутдинов Садертдин Багаутдинович
Место рожденияАктанышский р-н, дер. Кыр-Каентюбя
Дата рождения1896
Дата смерти1968
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Багаутдинов Багаутдин
Мать: Багаутдинова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Багаутдинов Садретдин Багаутдинович (1896) Дата рождения: 1896 г. Место рождения: Актанышский р-н, дер. Кыр-Каентюбя Пол: мужчина Место проживания: Актанышский р-н, дер. Кыр-Каентюбя Обвинение: кулак ... Показать все
Рождение ребёнка
1922
Сын: Багаутдинов Зиязетдин Садертдинович
Мать ребёнка: Багаутдинова (Айзятова) Майзамал Салахотдиновна
Рождение ребёнка
01.04.1923
Дочь: Садриева (Багаутдинова) Минибиян Садертдиновна
Мать ребёнка: Багаутдинова (Айзятова) Майзамал Салахотдиновна
Рождение ребёнка
01.04.1930
Дочь: Распопова (Багаутдинова) Назия Садертдиновна
Мать ребёнка: Багаутдинова (Айзятова) Майзамал Салахотдиновна
Рождение ребёнка
1944
Смерть
1968
Похороны
Неизвестно