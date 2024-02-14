Багаутдинов Садертдин Багаутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаутдинов Садертдин Багаутдинович

Место рождения

Актанышский р-н, дер. Кыр-Каентюбя

Дата рождения

1896

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Багаутдинов Багаутдин

Мать: Багаутдинова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каримова (Багаутдинова) Гульнур Садертдиновна

Мать ребёнка: Багаутдинова (Айзятова) Майзамал Салахотдиновна

Упоминание
Неизвестно
Багаутдинов Садретдин Багаутдинович (1896) Дата рождения: 1896 г. Место рождения: Актанышский р-н, дер. Кыр-Каентюбя Пол: мужчина Место проживания: Актанышский р-н, дер. Кыр-Каентюбя Обвинение: кулак ... Показать все
Рождение ребёнка
1922

Сын: Багаутдинов Зиязетдин Садертдинович

Мать ребёнка: Багаутдинова (Айзятова) Майзамал Салахотдиновна

Рождение ребёнка
01.04.1923

Дочь: Садриева (Багаутдинова) Минибиян Садертдиновна

Мать ребёнка: Багаутдинова (Айзятова) Майзамал Салахотдиновна

Рождение ребёнка
01.04.1930

Дочь: Распопова (Багаутдинова) Назия Садертдиновна

Мать ребёнка: Багаутдинова (Айзятова) Майзамал Салахотдиновна

Рождение ребёнка
1944

Сын: Багаутдинов Нурислам Садертдинович

Мать ребёнка: Багаутдинова (Айзятова) Майзамал Салахотдиновна

Смерть
1968
Похороны
Неизвестно

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