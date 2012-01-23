Панчёшный Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1928
Дата смерти23.01.2012
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1928
Рождение ребёнка
25.12.1955
Дочь: Панчёшная Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
07.08.1957
Дочь: Кальницкая Вера Андреевна
Мать ребёнка: Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
05.12.1968
Дочь: Гальдишина Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Любовь Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Васильевна
Смерть
23.01.2012