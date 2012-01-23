Панчёшный Андрей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанчёшный Андрей Григорьевич

Панчёшный Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1928

Дата смерти

23.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1928

Отец: Панчёшный Григорий Андреевич

Мать: Панчёшная Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
25.12.1955

Дочь: Панчёшная Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
07.08.1957

Дочь: Кальницкая Вера Андреевна

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
05.12.1968

Дочь: Гальдишина Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Васильевна

Смерть
23.01.2012
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close