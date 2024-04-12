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Дмитриев Алексей Иванович

Место рождения

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

13.05.1913 ст.

Дата смерти

15.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1913 ст.

Отец: Иван Всеволодович

Мать: Татьяна Алексеевна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Зинаида Демидовна

Смерть
15.01.1943
Дубровка, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
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