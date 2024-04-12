Дмитриев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения13.05.1913 ст.
Дата смерти15.01.1943
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1913 ст.
Отец: Иван Всеволодович
Мать: Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Зинаида Демидовна
Смерть
15.01.1943
Дубровка, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область