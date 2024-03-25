Бородин Валерий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Валерий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

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Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бородин Александр Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бородина Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бородина Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина Людмила

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