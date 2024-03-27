Шагиахмет Абдулхаликович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагиахмет Абдулхаликович

Место рождения

д.Тюканово

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Абдулхалик

Мать: ?

д.Тюканово
Смерть
Неизвестно
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