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Шагиахмет Абдулхаликович
Шагиахмет Абдулхаликович
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Древо
Место рождения
д.Тюканово
Дата рождения
Около 1789
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Абдулхалик
Около 1789 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец:
Абдулхалик
Мать:
?
д.Тюканово
Смерть
Неизвестно
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