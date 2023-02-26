Букалов Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Букалов ?
Мать ребёнка: Букалова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея (Евгения)
Мать ребёнка: Букалова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Путинцева Мария
Мать ребёнка: Букалова Елизавета
Смерть
Неизвестно