Букалов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБукалов Георгий

Букалов Георгий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букалов ?

Мать ребёнка: Букалова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея (Евгения)

Мать ребёнка: Букалова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Путинцева Мария

Мать ребёнка: Букалова Елизавета

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close