Куркина Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркина Екатерина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1988

Отец: Куркин Виктор Михайлович

Мать: Куркина Татьяна Анатольевна

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