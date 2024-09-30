Кяйвяряйнен (Вирранен) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кяйвяряйнен (Вирранен) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1914

Муж: Кяйвяряйнен Александр Петрович

Рождение ребёнка
27.01.1917

Дочь: (Кяйвяряйнен) Лемпи-Ида Александровна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Александр Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.09.1918

Дочь: (Кяйвяряйнен) Амалия Александровна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Александр Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.01.1921

Дочь: (Кяйвяряйнен) Айно Александровна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Александр Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.07.1923

Дочь: (Кяйвяряйнен) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Александр Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.12.1925

Дочь: (Кяйвяряйнен) Линда Александровна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Александр Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.08.1928

Сын: Кяйвяряйнен Иван Александрович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Александр Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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