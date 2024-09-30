Кяйвяряйнен (Вирранен) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1914
Рождение ребёнка
27.01.1917
Дочь: (Кяйвяряйнен) Лемпи-Ида Александровна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Александр Петрович
Рождение ребёнка
20.09.1918
Дочь: (Кяйвяряйнен) Амалия Александровна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Александр Петрович
Рождение ребёнка
09.01.1921
Дочь: (Кяйвяряйнен) Айно Александровна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Александр Петрович
Рождение ребёнка
11.07.1923
Дочь: (Кяйвяряйнен) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Александр Петрович
Рождение ребёнка
24.12.1925
Дочь: (Кяйвяряйнен) Линда Александровна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Александр Петрович
Рождение ребёнка
12.08.1928
Сын: Кяйвяряйнен Иван Александрович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Александр Петрович
Смерть
Неизвестно