(Насырова) Софья
Место рожденияд.Альменево,Козловского р-на ЧАССР
Дата рождения1920
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Кавеев Салим
Мать: Закира Шамсутдиновна
Военная награда
Неизвестно
Кавеева София Салимовна ст. лейтенант медслужбы В архив Дата рождения __.__.1920 Место рождения Чувашская АССР, Козловский р-н, д. Альменево Место призыва Казанский ГВК, Татарская АССР, г. Казань Посм... Показать все
Смерть
1983