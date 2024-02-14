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(Насырова) Софья

Место рождения

д.Альменево,Козловского р-на ЧАССР

Дата рождения

1920

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Кавеев Салим

Мать: Закира Шамсутдиновна

Военная награда
Неизвестно
Кавеева София Салимовна ст. лейтенант медслужбы В архив Дата рождения __.__.1920 Место рождения Чувашская АССР, Козловский р-н, д. Альменево Место призыва Казанский ГВК, Татарская АССР, г. Казань Посм... Показать все
Смерть
1983

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