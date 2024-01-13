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Петрович Михаил Фёдорович

Место рождения

г. Пинск, Минская губ., Российская Империя

Дата рождения

21.11.1811

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1811

Отец: Петрович Фёдор Иванович

Мать: Петрович Агафья (Пелагия) Леонтьевна

г. Пинск, Минская губ., Российская Империя
Бракосочетание
23.10.1838

Жена: Петрович Ульяния Матвеевна

г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
01.11.1839

Сын: Петрович Никодим Михайлович

Мать ребёнка: Петрович Ульяния Матвеевна

г. Пинск, Минская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
07.10.1840

Сын: Петрович Яков Михайлович

Мать ребёнка: Петрович Ульяния Матвеевна

г. Пинск, Минская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
13.11.1841

Дочь: Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Петрович Ульяния Матвеевна

г. Пинск, Минская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
13.11.1841

Дочь: Фекла Михайловна

Мать ребёнка: Петрович Ульяния Матвеевна

г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
02.04.1849

Сын: Петрович Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: Петрович Ульяния Матвеевна

г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
05.01.1852

Сын: Петрович Иван Михайлович

Мать ребёнка: Петрович Ульяния Матвеевна

г. Пинск, Минская губ.
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