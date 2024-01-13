Петрович Михаил Фёдорович
Место рожденияг. Пинск, Минская губ., Российская Империя
Дата рождения21.11.1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1811
г. Пинск, Минская губ., Российская Империя
Бракосочетание
23.10.1838
г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
01.11.1839
Сын: Петрович Никодим Михайлович
Мать ребёнка: Петрович Ульяния Матвеевна
г. Пинск, Минская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
07.10.1840
Мать ребёнка: Петрович Ульяния Матвеевна
г. Пинск, Минская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
13.11.1841
Дочь: Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Петрович Ульяния Матвеевна
г. Пинск, Минская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
13.11.1841
Дочь: Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Петрович Ульяния Матвеевна
г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
02.04.1849
Сын: Петрович Иосиф Михайлович
Мать ребёнка: Петрович Ульяния Матвеевна
г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
05.01.1852
Мать ребёнка: Петрович Ульяния Матвеевна
г. Пинск, Минская губ.