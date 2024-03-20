Ивашко Неля Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашко Неля Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1979

Пол

Женский

Отец

Мать

1950 г.р.

Муж

Дети

2011 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1979

Отец: Ивашко Иосиф

Мать: Ивашко Эмма Васильевна

Рождение ребёнка
22.09.2011

Сын: Тур Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Тур Сергей Витальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иващенко Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тур Сергей Витальевич

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