Ивашко Неля Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1979
Отец: Ивашко Иосиф
Мать: Ивашко Эмма Васильевна
Рождение ребёнка
22.09.2011
Отец ребёнка: Тур Сергей Витальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иващенко Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно