Саблин Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саблин Александр Алексеевич

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Место рождения

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

29.08.1850

Дата смерти

23.09.1895

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1863 по 1893
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1893 по 1895
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
23.09.1895
г. Тбилиси, Грузия
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