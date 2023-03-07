Саблин Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения29.08.1850
Дата смерти23.09.1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1863 по 1893
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1893 по 1895
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
23.09.1895
г. Тбилиси, Грузия