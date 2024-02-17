Baklanov Arseniy
Место рожденияKurtsevo, Novgorod, Russia
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Baklanov Varsanofiy
Kurtsevo, Novgorod, Russia
Место жительства
1903
Prokshino, Vologda, Russia
Бракосочетание
1904
Жена: Baklanova Anna
Prokshino, Vologda, Russia
Рождение ребёнка
25.04.1907
Сын: Baklanov Vasiliy
Мать ребёнка: Baklanova Anna
Prokshino, Vologda, Russia
Рождение ребёнка
1913
Сын: Baklanov Ivan
Мать ребёнка: Baklanova Anna
Prokshino, Vologda, Russia
Работа или профессия
Между 1941 и 1945
«2-я пятилетка»
колхозник колхоза
Место жительства
Около 1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Tikhomirova Nadezhda
Мать ребёнка: Baklanova Anna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kozhevnikova Elena
Мать ребёнка: Baklanova Anna
Смерть
Неизвестно