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Baklanov Arseniy

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Место рождения

Kurtsevo, Novgorod, Russia

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Baklanov Varsanofiy

Мать: не указана

Kurtsevo, Novgorod, Russia
Место жительства
1903
Prokshino, Vologda, Russia
Бракосочетание
1904

Жена: Baklanova Anna

Prokshino, Vologda, Russia
Рождение ребёнка
25.04.1907

Сын: Baklanov Vasiliy

Мать ребёнка: Baklanova Anna

Prokshino, Vologda, Russia
Рождение ребёнка
1913

Сын: Baklanov Ivan

Мать ребёнка: Baklanova Anna

Prokshino, Vologda, Russia
Работа или профессия
Между 1941 и 1945
«2-я пятилетка»
колхозник колхоза
Место жительства
Около 1945
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Tikhomirova Nadezhda

Мать ребёнка: Baklanova Anna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kozhevnikova Elena

Мать ребёнка: Baklanova Anna

Смерть
Неизвестно
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